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В Казани, Ижевске и Нижнем Новгороде прошли митинги против повышения пенсионного возраста

21:51, 26.07.2018 1

В Казани прошел митинг против повышения пенсионного возраста, организованный татарстанскими отделениями «Справедливой России» и «Коммунистов России». Мероприятие прошло в парке «Крылья Советов», на него пришли около 300 человек.

Участники митинга приняли резолюцию, в которой потребовали от президента России Владимира Путина отправить в отставку правительство и объявить досрочные выборы в Госдуму, передает «Коммерсантъ».

Также акции против повышения пенсионного возраста прошли в Ижевске и Нижнем Новгороде. Согласно данным и полиции, они собрали от 1 до 2 тыс. человек.

Ранее в ЦИК поступили документы о проведении референдума по пенсионной реформе.

Общество Татарстан
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