Минниханов наградил орденом «Дуслык» главу «Татнефти» Наиля Маганова

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал указ о награждении орденом «Дуслык» генерального директора «Татнефти» Наиля Маганова.

Глава «Татнефти» удостоен ордена «Дуслык» за «заслуги в развитии экономического и промышленного потенциала Татарстана и значительный вклад в реализацию крупных социальных и спортивных проектов в республике», передает общественно-политическая газета «Республика Татарстан».

Ранее орден «Дуслык» за «многолетнюю плодотворную работу и значительный вклад в развитие экономического и промышленного потенциала Татарстана» получил из рук президента РТ член Совета директоров «Нижнекамскнефтехима» Владимир Бусыгин.