Президент Татарстана вручил Владимиру Бусыгину орден «Дуслык»

Фото: Ксения Жаркова

За многолетнюю плодотворную работу и значительный вклад в развитие экономического и промышленного потенциала Татарстана президент республики Рустам Минниханов вручил орден «Дуслык» члену Совета директоров «Нижнекамскнефтехима» Владимиру Бусыгину.

Награждение состоялось сегодня в Нижнекамске на Годовом общем собрании акционеров компании. Кроме этого, на нем был переизбран совет директоров. Из прежнего состава в него не вошел Владимир Бусыгин.