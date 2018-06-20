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Президент Татарстана вручил Владимиру Бусыгину орден «Дуслык»

11:37, 20.06.2018 Сюжет:  ПАО «Нижнекамскнефтехим»
Президент Татарстана вручил Владимиру Бусыгину орден «Дуслык»
Фото: Ксения Жаркова

За многолетнюю плодотворную работу и значительный вклад в развитие экономического и промышленного потенциала Татарстана президент республики Рустам Минниханов вручил орден «Дуслык» члену Совета директоров «Нижнекамскнефтехима» Владимиру Бусыгину.

Награждение состоялось сегодня в Нижнекамске на Годовом общем собрании акционеров компании. Кроме этого, на нем был переизбран совет директоров. Из прежнего состава в него не вошел Владимир Бусыгин.

ПромышленностьНефтехимия Татарстан
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