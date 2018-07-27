Шамиль Газизов: «Нам не хватило хладнокровия в матче с „Домжале“

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал «СЭ» дебют его команды в Лиге Европы:

– Конечно, хотелось бы более высокого качества игры. Но было видно, что команда нервничала, переживала. И я переживал! Все же это был наш дебют в еврокубках. А когда делаешь что-то новое, всегда есть какие-то шероховатости. Тем не менее, на мой взгляд, мы наиграли на победу, у нас были хорошие моменты.

Когда нужно было быть немного спокойнее, нам не хватило хладнокровия. Но этот матч для нас – огромный опыт. Надеюсь, он поможет нам в гостевой игре.

Команда, которая на протяжении многих сезонах выступает в отборе к Лиге Европы, действовала более спокойно. Конечно, для соперника этот матч не был рядовым. Но он через такое уже проходил, уже рубился в еврокубках. Однако голевых моментов у нас было больше. Может, кто-то думал, что мы подойдем к игре с шапкозакидательским настроением. Но нет. Мы знали, что нам будет противостоять хорошая, сбалансированная команда, в составе которой есть люди, поигравшие на очень высоком уровне.

Напомним, первый матч против словенского «Домжале» в Уфе завершился нулевой ничьей. Ответная игра — в Словении 2 августа.

