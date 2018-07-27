В русском Forbes потребовали уволить нового главного редактора

Редакция российской версии издания Forbes обвинила издателя Александра Федотова в давлении и потребовала от нового исполняющего обязанности главного редактора Андрея Золотова сложить свои полномочия.



Журналисты потребовали восстановить в должности прежнего главреда Николая Мазурина. Требования журналисты опубликовали в telegram-канале, позже пост был удален, сообщает Business FM.

«После этого поста мы потеряли доступ к telegram-каналу, а в редакции происходит то же самое, что и вчера. У нас по-прежнему нет доступа к сайту, мы не можем заливать никакие новые материалы, не можем производить обновления», — рассказал один из сотрудников редакции.

Отмечается, что исполняющий обязанности главного редактора отказался встречаться с журналистами.

Напомним, о назначении Золотова стало известно накануне. Он сменил Николая Мазурова, который проработал чуть больше месяца после увольнения Николая Ускова. Ранее Мазуров обратился в прокуратуру Москвы в связи с тем, что 25 июля свежий номер Forbes вышел без статьи «Дела семейные» журналистов Сергея Титова и Елены Березанской о братьях Зиявудине и Магомеде Магомедовых.