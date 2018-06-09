Владелец Forbes в России уволил главного редактора Николая Ускова

Главный редактор российской версии журнала Forbes Николай Усков уволен по решению собственника Александра Федотова. Об этом сообщили в ACMG, владеющей лицензией на журнал в России.



Причина увольнения главреда связана «неудовлетворенностью качеством работы Николая Ускова, систематические нарушения трудовой дисциплины, а также пункта трудового договора «о неконкуренции», передает «Лента.ру».

Кроме того, он не мог участвовать в «сторонних мероприятиях других брендов», но это положение нарушал неоднократно, сообщили в ACMG.

Исполняющим обязанности главреда Forbes назначен Николай Мазурин, до этого занимавший пост шеф-редактора издания.



Напомним, что в 2016 году немецкая группа Axel Springer продала российский Forbes и другие издания Александру Федотову и его ACMG.

