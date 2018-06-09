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Владелец Forbes в России уволил главного редактора Николая Ускова

15:57, 09.06.2018
Владелец Forbes в России уволил главного редактора Николая Ускова
Фото: ru.wikipedia.org/Геннадий Авраменко

Главный редактор российской версии журнала Forbes Николай Усков уволен по решению собственника Александра Федотова. Об этом сообщили в ACMG, владеющей лицензией на журнал в России.

Причина увольнения главреда связана «неудовлетворенностью качеством работы Николая Ускова, систематические нарушения трудовой дисциплины, а также пункта трудового договора «о неконкуренции», передает «Лента.ру».

Кроме того, он не мог участвовать в «сторонних мероприятиях других брендов», но это положение нарушал неоднократно, сообщили в ACMG.

Исполняющим обязанности главреда Forbes назначен Николай Мазурин, до этого занимавший пост шеф-редактора издания.

Напомним, что в 2016 году немецкая группа Axel Springer продала российский Forbes и другие издания Александру Федотову и его ACMG.

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