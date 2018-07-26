В русском Forbes вновь сменился главный редактор

Исполняющим обязанности главного редактора Forbes в России назначен Андрей Золотов, ранее занимавший пост главного редактора Forbes Life.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу издателя журнала медиагруппы ACMG, Золотов сменил Николая Мазурова, который проработал чуть больше месяца после увольнения Николая Ускова.

Ранее Мазуров обратился в прокуратуру Москвы в связи с тем, что 25 июля свежий номер Forbes вышел без статьи «Дела семейные» журналистов Сергея Титова и Елены Березанской о братьях Зиявудине и Магомеде Магомедовых.

Отметим, что сотрудникам Forbes отключили возможность редактирования статей на сайте издания. Как пишет The Bell, ни один из редакторов не может войти в систему управления контентом, так как их аккаунты заблокированы.