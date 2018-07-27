«Рубин» взял Цаллагова в аренду у «Зенита»

27-летний защитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов проведет нынешний сезон в казанском «Рубине» на правах аренды. Об этом на своем официальном сайте объявил казанский клуб.

Соглашение рассчитано до окончания сезона 2018/19.

Ибрагим Юрьевич Цаллагов родился 12 декабря 1990 года во Владикавказе. Крайний защитник. Воспитанник владикавказской «Алании». С 2010 по 2016 год выступал за самарские «Крылья Советов», вторую половину сезона 2016/2017 провел в питерском «Зените», после чего был отдан в аренду московскому «Динамо».

За молодежную сборную России провел 21 матч, забил 1 гол. В основной команде «Зенита» результативными действиями не отличался.