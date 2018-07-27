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В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение

13:46, 27.07.2018
В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение
Фото: pixabay.com

В Пермском крае в ближайшие выходные ожидается резкое ухудшение погоды.

После аномальной жары, которая длилась в регионе неделю, дневная температура воздуха упадет до +25°, по северу местами до +20°. По прогнозам синоптиков, возможны сильные дожди, грозы и град. Скорость ветра может достигнуть 22 метров в секунду.

Краевое МЧС предупреждает пермяков, что в это время лучше избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и незакрепленными конструкциями, а также рекомендует, уходя из дома, закрывать окна и выключать все электроприборы.

«Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. По возможности отложите прогулки и поездки до стабилизации погодных условий», — добавили в ведомстве.

Напомним, ранее в Кировской области ветром сдуло деревянный дом.

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