В Кировской области ветром сдуло деревянный дом

Каркасный дом слетел с фундамента из-за сильного ветра в Кировской области.

Инцидент произошел в поселке Лебяжье 20 июня. Снимок появился в социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Любительская метеорология в Кирове». Стоит отметить, что дом находился на этапе строительства. Сообщений о пострадавших нет.

Как пишет автор поста, строение мог снести, возможно, смерч, который прошел вместе с ураганом в регионе в середине недели.