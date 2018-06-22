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В Кировской области ветром сдуло деревянный дом

10:50, 22.06.2018
В Кировской области ветром сдуло деревянный дом
Фото: pixabay.com

Каркасный дом слетел с фундамента из-за сильного ветра в Кировской области.

Инцидент произошел в поселке Лебяжье 20 июня. Снимок появился в социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Любительская метеорология в Кирове». Стоит отметить, что дом находился на этапе строительства. Сообщений о пострадавших нет.

Как пишет автор поста, строение мог снести, возможно, смерч, который прошел вместе с ураганом в регионе в середине недели.

Напомним, более 140 поселений в Кировской области остались без света из-за ливней и сильного ветра. Происшествия Кировская область
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