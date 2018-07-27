Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%. Такое решение было принято по итогам заседания совета директоров ЦБ.

Регулятор отсрочил переход к нейтральной денежно-кредитной политике на фоне роста инфляционных ожиданий населения.

«Хотя годовая инфляция остается ниже цели, формируется тенденция ее возвращения к 4%. Банк России прогнозирует годовые темпы роста потребительских цен в 3,5—4% в конце 2018 года и временное превышение годовой инфляцией 4% в 2019 году в связи с запланированным увеличением налога на добавленную стоимость. Годовые темпы роста потребительских цен вернутся к 4% в начале 2020 года», — говорится в сообщении регулятора.

В июне инфляционные ожидания достигли 9,8% — максимума с осени прошлого года. При этом во всех 85 регионах России рост цен по итогам июня составил не более 4% в годовом выражении.

Напомним, в последний раз регулятор снижал ставку в марте 2017 года.