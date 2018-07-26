В июне во всех регионах России рост цен составил не более 4%

В июне во всех 85 регионах России рост цен составил не более 4% в годовом выражении. Такая цифра приводится в в «Картине инфляции» Минэкономразвития.

Минимальная инфляция зафиксирована в прошлом месяце в Дагестане (0,2%), Ростовской и Тверской областях (0,6%), Крыму (0,7%) и Омской области (0,8%).

Самый высокий рост цен был характерен для Ингушетии — на 3,7%. Далее идут Московская область и Чукотка (3,6%), Хабаровский край и Нижегородская область (3,5%).



В целом в июне увеличение потребительских цен составило 0,5% по отношению к маю, а в годовом выражении — 2,3%, пишут "Известия".



Эксперты считают, что в августе возможна незначительная дефляция, однако к К концу 2018 года увеличение стоимости товаров и услуг ускорится. Тем не менее, по итогам года рост цен не превысит цель Центробанка в 4%.

Ранее в докладе Центробанка РФ говорилось о том, что в начале 2018 года экономика выросла, а инфляция стабилизировалась.