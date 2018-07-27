Рейтинг самых высокооплачиваемых звезд Instagram возглавила модель Кайли Дженнер

Рейтинг самых высокооплачиваемых звезд Instagram возглавила американская модель Кайли Дженнер. Размещение одного рекламного поста на ее странице будет стоить примерно один миллион долларов.

Второе место заняла певица Селена Гомес. Стоимость одного поста в ее аккаунте равняется 800 тыс. долларов. В прошлом году она занимала в рейтинге Hopper HQ первое место.



Замыкает тройку лидеров португальский футболист Криштиану Роналду с показателем 750 тыс. долларов.



В топ-10 также вошли фотомодель Ким Кардашьян (720 тыс. долларов), певица Бейонсе (700 тыс. долларов), рестлер и актер Дуэйн Джонсон (650 тыс. долларов), певец Джастин Бибер (630 тыс. долларов), футболисты Неймар (600 тыс. долларов) и Лионель Месси (500 тыс. долларов) и американская модель Кендалл Дженнер (500 тыс. долларов).

При этом первые восемь знаменитостей имеют на своих страницах в Instagram более 100 миллионов подписчиков.

Добавим, что рейтинг Hopper HQ основан на открытых данных о затратах известных брендов на рекламу в социальных сетях.



Ранее Лионель Месси, согласно данным Forbes, впервые опередил Криштиану Роналду по доходам.