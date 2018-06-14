Месси опередил Роналду в списке Forbes

Благодаря новому суперконтракту с «Барселоной» Месси впервые опередил Роналду в списке Forbes.

За год Криштиану Роналду увеличил свои рекламные доходы на треть. И все же это не помогло ему сохранить лидерство в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов, который он возглавлял с 2014 года. Осенью 2017-го Лео Месси продлил контракт с «Барселоной» на столь выгодных условиях, что опередил португальца по сумме совокупного заработка. Трансфер в ПСЖ приблизил Неймара к двум лидерам, а вот остальные сильно отстают.

Годовой доход лучших футболистов планеты — плюс/минус €30 млн. В 2018-м лишь десять представителей соккера попали в топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Трое из них — Гарет Бэйл («Реал», €34,6 млн), Оскар («Шанхай СИПГ», €27,4 млн) и Уэйн Руни («Эвертон», €27 млн) — на чемпионате мира — 2018 не сыграют. Уэльс Бэйла не попал в финальную часть турнира, а Оскар и Руни не вошли в состав своих сборных (Бразилии и Англии, соответственно). Галерея Forbes представляет 10 игроков Кубка мира — 2018, которые с 1 июня 2017 по 31 мая 2018 года заработали больше всех. Среди них — Поль Погба (Франция, 4 место), Луис Суарес (Уругвай, 5), Серхио Огуэро (Аргентина, 6), Анхель ди Мария (Аргентина, 7), Килиан Мбаппе (Франция, 8), Тиагу Силва (Бразилия, 9) и Хамес Родригес (Колумбия, 10).