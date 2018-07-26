Цезарь Навас о Чико Флоресе: «Я сделаю все, чтобы он быстро адаптировался»

Капитан казанского «Рубина» Цезарь Навас после очередной тренировки команды ответил на вопросы журналистов.

— У вас заканчивался контракт, вы заключили новый на меньшие деньги. В чем мотивация?

— Основная мотивация продолжать играть на профессиоальном уровне. Футбол — моя главная радость жизни.



— Наигрывается связка с вашим соотечественником испанцем Чико Флоресом. Это дополнительное преимущество для Рубина?

— В профессиональном плане. Я довольно давно не играю в Испании. Не следил за их рынком. Но по предсезонным сборам понял, что он отличный игрок, тактически все на лету схватывает. Хорошо, что мы разговариваем на одном языке. Я сделаю все, чтобы он быстро адаптировался.

Ранее Цезарь Навас продлил контракт с «Рубином» на 1 год.