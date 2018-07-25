Цезарь Навас продлил контракт с «Рубином»

Испанский защитник Цезарь Навас продлил контракт с «Рубином» сроком на один год, сообщает пресс-служба казанской команды.

Цезарь Гонсалес Навас родился 14 февраля 1980 года в Мостолесе (Испания). Центральный защитник выступал за команды: «Реал Мадрид Б» Испания (2000-2003), «Малага» Испания (2003-2006), «Химнастик» Испания (2007), «Расинг» Испания (2007-2008), «Ростов» (2015-2017).

В «Рубине» — с марта 2009 года по июль 2015 года и с августа 2017 года. За казанскую команду сыграл 236 матчей (в том числе 181 матч в Премьер-лиге, 44 матча в еврокубках), забил четыре гола. В составе команды стал чемпионом России (2009), бронзовым призером чемпионата России (2010), обладателем Суперкубка России (2010, 2012), обладателем Кубка России (2012).