В ЦИК поступили документы о проведении референдума по пенсионной реформе

Центральная избирательная комиссия России получила документы о возможном проведении референдума по вопросу об изменении пенсионного законодательства.



«В ЦИК на прошлой неделе поступило уведомление от Мосгоризбиркома по вопросу возможного проведения референдума об изменении пенсионного законодательства», — цитирует «Интерфакс» секретаря комиссии Майю Гришину.



На референдум предлагается вынести вопрос: «Согласны ли вы с тем, что (..) возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?»

Отмечается, что в настоящий момент документы находятся в работе, данный вопрос будет рассмотрен на заседании ЦИКа в соответствии с законодательством, в течение 10 дней с момента получения уведомления. При этом пока дата рассмотрения этого вопроса не определена.

Согласно законодательству, ЦИК РФ о возможном проведении референдума должен рассмотреть этот вопрос на открытом заседании.

Ранее сообщалось, что Минфин и Центробанк России решили с 2019 года вернуть россиянам накопительную часть пенсии.