Гендиректора НПО имени Лавочкина арестовали до 19 сентября

Бабушкинский суд Москвы арестовал до 19 сентября гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского, которого обвиняют в мошенничестве.

Судья мотивировал свое решение тем, что существует реальная угроза того, что Лемешевский может скрыться, оказать давление на свидетелей, уничтожить улики или другим образом помешать расследованию при более мягкой мере пресечения.

Кроме того, суд санкционировал арест директора правового департамента НПО имени Лавочкина Екатерины Аверьяновой, пишет «РИА Новости».

Ранее в Роскосмосе подтвердили задержание гендиректора НПО им. Лавочкина. Дело против Лемешевского и руководителя Дирекции правового обеспечения предприятия Екатерины Аверьяновой возбуждено по факту хищения в особо крупном размере денежных средств предприятия путем оплаты фиктивно оказанных юридических услуг адвокатской конторой «Третьяков и партнеры» на сумму 330 млн рублей.