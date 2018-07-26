В Роскосмосе подтвердили задержание гендиректора НПО им. Лавочкина

Сотрудники правоохранительных органов задержали гендиректора НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского, который стал фигурантом дела о мошенничестве.



«Подтверждаем эту информацию», — заявили ТАСС в госкорпорации.



До этого Лемешевский написал заявление об увольнении со 2 августа.



По информации «Интерфакса», дело против Лемешевского и руководителя Дирекции правового обеспечения предприятия Екатерины Аверьяновой возбуждено по факту хищения в особо крупном размере денежных средств предприятия путем оплаты фиктивно оказанных юридических услуг адвокатской конторой «Третьяков и партнеры» на сумму 330 млн рублей.

Ранее сотрудника головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева арестовали по делу о госизмене. Он обвиняется в передаче секретной информации стране НАТО.