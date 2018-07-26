В Турции задержали еще одного подозреваемого в убийстве посла Карлова

Турецкие силы безопасности задержали в Анкаре еще одного подозреваемого в организации убийства российского посла Андрея Карлова.



Задержанный Уфук Г. является бывшим сотрудником полиции и входил в террористическую ячейку сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена, передает Milliyet со ссылкой на источник.

Напомним, Андрея Карлова убили 19 декабря 2016 года во время открытия выставки в Центре современного искусства в Анкаре. Исполнитель убийства Мевлют Мерт Алтынташ был убит местными силами безопасности.

Ранее сообщалось, что США примут решение о возможности экстрадиции лидера «Террористической организации фетхуллахистов» (ФЕТО) Гюлена, когда правительство Турции предоставит документы по делу.