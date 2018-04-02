Минюст США рассмотрит экстрадицию Гюлена в связи с убийством Карлова

США примут решение о возможности экстрадиции лидера «Террористической организации фетхуллахистов» (ФЕТО) Фетхуллаха Гюлена в связи с обвинениями в причастности к убийству посла России в Турции Андрея Карлова, когда правительство Турции предоставит документы по делу.



«Мы рассмотрим любые материалы, которые правительство Турции может предоставить нам на этот счет. Мы будем принимать какое бы то ни было решение об экстрадиции на основе фактов и в соответствии с законодательством США», — цитирует ТАСС официального представителя министерства юстиции США Николь Навас.



Дополнительные детали она предоставлять отказалась.

Посол Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был убит местными силами безопасности.

Ранее в турецком городе Демре состоялась церемония открытия памятника убитому послу России в Турции Андрею Карлову.