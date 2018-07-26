Пермского убийцу, исполнявшего своим жертвам песни Наташи Королевой, посадили на 19,5 года

Ленинский районный суд Перми признал виновным 30-летнего Александра Третьякова по нескольким статьям уголовного кодекса, включая убийство, кражу, разбойное нападение и угон.

Как стало известно, мужчина знакомился с людьми на улице, а также в барах и ночных клубах, где представлялся московским музыкантом. Перед тем, как совершить нападение, он напевал своим жертвам песни Наташи Королевой, пишет «Вкурсе».

Среди пострадавших оказались две женщины и мужчина, одного знакомого он убил. Во время нападений Третьяков похищал ценные вещи и телефоны потерпевших. Один раз он угнал автомобиль. Злоумышленника задержали в Бурятии в конце 2017 года.

В итоге убийцу приговорили к 19,5 года колонии особого режима. Также он обязан выплатить штраф — миллион рублей в пользу ребенка убитого пермяка, а также по 500 и 200 тысяч рублей пострадавшим девушкам.

Напомним, ранее суд приговорил казанца к 11 годам тюрьмы за стрельбу на Вьетнамском рынке.