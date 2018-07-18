Суд приговорил казанца к 11 годам тюрьмы за стрельбу на Вьетнамском рынке

Суд в Казани приговорил к 11 годам колонии строгого режима мужчину, который в ноябре 2017 года устроил стрельбу на Вьетнамском рынке. Его признали виновным в покушении на убийство и незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

Установлено, что в ноябре 2017 года подсудимый в ходе конфликта по поводу долговых обязательств с двумя мужчинами выстрелил в них не менее 4 раз. В результате оба были госпитализированы. Орудием преступления оказался пистолет ТТ образца 1933 года и 8 патронов к нему — подсудимый нашел их и присвоил. Вину в содеянном он не признал, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Ранее в Борисково произошла перестрелка в доме на Авангардной, 187. Стрельбу открыл 36-летний Александр Петров, которого не раз привлекали к административной ответственности за пьянство и хулиганство. Ему удалось ранить участкового, а когда к месту вызвали спецназ Росгвардии, он убил одного из бойцов.