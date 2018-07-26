В Саратовской области в аварии погибли 22-летний хоккеист и его невеста

Фото: «Реальное время» / Максим Платонов

В Саратовской области произошло смертельное ДТП. Трагедия случилась вечером 25 июля на трассе в трех километрах от Маркса.

По предварительной информации, автомобиль Toyota Land Cruiser выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault SR. В результате аварии водитель внедорожника был госпитализирован. Пассажирка легковой машины скончалась на месте, другой пассажир получил тяжелые травмы, водитель позже умер в больнице.

Как пишет «Взгляд-инфо», погибшими оказались нападающий хоккейной команды «Экзист-Маркс» Владислав Новиков и его невеста Екатерина Ослопская. Молодой человек играл в непрофессиональной хоккейной лиге и ехал на игру своей команды. В аварии также пострадал брат погибшего.

Стоит отметить, что, по неподтвержденным данным, за рулем Toyota Land Cruiser мог находиться экс-глава администрации Марксовского района Николай Доровской.

Напомним, на этой неделе в Пермском крае в аварии пострадала участница Олимпийских игр, ее брат погиб.