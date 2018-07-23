В Пермском крае в аварии пострадала участница Олимпийских игр, ее брат погиб

Участница Олимпийских игр Мария Баклакова и ее брат мастер спорта Иван Баклаков попали в аварию на трассе в Пермском крае.

Трагедия произошла в ночь на 22 июля. Спорстменка получила серьезные травмы и была доставлена в реанимацию. Иван Баклаков скончался на месте.

Добавим, Мария и Иван Баклаковы — известные пловцы из Чайковского. В 2012 году Мария стала участницей Олимпийских игр в Лондоне в возрасте 15 лет. Она участвовала в эстафете. Тогда российские пловчихи не смогли выйти в финал.

Напомним, ранее в Саратовской области депутат погиб вместе с женой в ДТП.