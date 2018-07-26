Не голосовавший по пенсионной реформе Железняк подал в отставку с поста в «Единой России»
Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк, пропустивший заседание Госдумы, на котором обсуждали пенсионную реформу, написал заявление об отставке.
Руководство партии намерено удовлетворить заявление, а официально решение может быть принято уже на одном из ближайших заседаний президиума генсовета ЕР. При этом речь идет об отставке с занимаемой должности, а не об исключении из партии.
Заявление об отставке Железняк написал после разговора с секретарем генсовета Андреем Турчаком. Намерение уйти в отставку было его личной инициативой, рассказал один из источников РБК.
Ранее сообщалось, что Вячеслав Фетисов, Виктор Игнатов, Виталий Милонов, а также Сергей Железняк, Николай Борцов, Григорий Балыхин, Дмитрий Юрков и Олег Колесников не принимали участия в голосовании по законопроекту о повышении пенсионного возраста. Единственным членом «Единой России», который проголосовал против него, оказалась бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская.ОбществоВласть
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