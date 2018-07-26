Не голосовавший по пенсионной реформе Железняк подал в отставку с поста в «Единой России»

Фото: ru.wikipedia.org / The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation

Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк, пропустивший заседание Госдумы, на котором обсуждали пенсионную реформу, написал заявление об отставке.

Руководство партии намерено удовлетворить заявление, а официально решение может быть принято уже на одном из ближайших заседаний президиума генсовета ЕР. При этом речь идет об отставке с занимаемой должности, а не об исключении из партии.

Заявление об отставке Железняк написал после разговора с секретарем генсовета Андреем Турчаком. Намерение уйти в отставку было его личной инициативой, рассказал один из источников РБК.

Ранее сообщалось, что Вячеслав Фетисов, Виктор Игнатов, Виталий Милонов, а также Сергей Железняк, Николай Борцов, Григорий Балыхин, Дмитрий Юрков и Олег Колесников не принимали участия в голосовании по законопроекту о повышении пенсионного возраста. Единственным членом «Единой России», который проголосовал против него, оказалась бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская.