Уфимец Игорь Дивеев вызван в сборную России U-20

18-летний защитник «Уфы» Игорь Дивеев примет участие в международном турнире COTIF, который пройдет с 28 июля по 8 августа в испанской Алькудии-де-Карлет, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

В турнире примут участие восемь сборных и две клубных испанских команды, составленные из футболистов не старше 20 лет. Наша команда попала в группу В вместе с Уругваем, Марокко, Катаром и «Валенсией».

Игорь Дивеев является уфимским воспитанником. В двух последних сборах главной команды «Уфы» он принимал участие. Также Игорь вышел в основном составе «Уфы-2», которая дебютировала во втором российском дивизионе матчем с «Нефтехимиком» — 0:3.

