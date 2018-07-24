«Уфа-2» с поражения начала первенство России

«Уфа-2» неудачно стартовала в первенстве России по футболу во втором дивизионе. В домашнем матче уфимская молодежь принимала опытный нижнекамский «Нефтехимик».

Несмотря на то, что в заявке хозяев было четыре игрока основой команды «Уфы» — вратарь Алексей Чернов, защитник Игорь Дивеев, полузащитник Игорь Безденежных и нападающий Вячеслав Журавлев, реализовать ни одного голевого момента не удалось.

Гости же открыли счет на исходе первого тайма — отличился Ризван Умаров. В начале второго тайма дублем отметился Мераби Уридия — 3:0.

Нижнекамцы, одержав две победы с крупным счетом 3:0, лидируют в турнире.