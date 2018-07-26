Российские банки выступили против кратного повышения штрафов за нарушения

Российские банки раскритиковали законопроект, в несколько раз повышающий штрафы, которые может взыскивать с них ЦБ за нарушения. Об этом говорится в письмах, направленных Ассоциацией российских банков (АРБ) председателю Госдумы Вячеславу Володину и президенту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александру Шохину.

Правительство предлагает привязать величину штрафа не к уставному, а к собственному капиталу банка. В АРБ подсчитали, что в этом случае штрафы банка, на 1 марта занимавшего 5-е место по капиталу, составят до 357 млн рублей, для банка на 30-м месте — до 36,5 млн рублей.



В письме отмечается, что риск получить большой штраф затрудняет банкам финансовое планирование. Кроме того, такие штрафы могут отразиться на стоимости банковских продуктов, пишут «Ведомости».

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ будет наказывать банки и финансовые компании за ссылки на иностранные сайты.