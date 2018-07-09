Центробанк накажет банки и финансовые компании за ссылки на иностранные сайты

Банк России пригрозил банкам и финансовым компаниям санкциями за посредничество в продаже услуг иностранных финансовых организаций российским гражданам.

«Регулятор считает неприемлемой ситуацию, когда инвестор, общаясь с брокером или заходя на его сайт, получает информацию об услугах иностранной финансовой организации, действующей вне юрисдикции РФ, и более того – имеет возможность заключить договор с такой организацией при фактическом посредничестве российской компании», – передают «Ведомости» со ссылкой на ЦБ.



Отмечается, что банки и финансовые компании на своих сайтах и в офисах распространяют информацию о работе иностранных организаций. Клиенты, увидев эти данные, заключают с такими организациями договоры об оказании финансовых услуг, не зная, что они подписывают договор с зарубежной компанией. При этом клиентов о рисках и правовых последствиях не информируют.



Напомним, иностранные организации, их представительства и филиалы по закону не могут работать как некредитные финансовые компании в России.