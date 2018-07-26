Должников по ипотеке могут освободить от исполнительского сбора

Должников по ипотечным кредитам могут освободить от уплаты исполнительского сбора, который составляет 7% от суммы долга

Мера должна распространяться на участников госпрограммы поддержки заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пишут «Известия» со ссылкой на законопроект. Документ подготовила группа депутатов Госдумы от «Единой России» во главе с главой фракции Сергеем Неверовым.

Кроме того, законопроектом предлагается намерены установить правило, согласно которому размер исполнительского сбора по одному кредиту не должен превышать 7%, даже если долг выплачивают несколько человек. Действующее законодательство в этом случае устанавливает сбор для каждого должника отдельно. В итоге его размер достигает 14%.

Напомним, за 5 месяцев 2018 года банки выдали гражданам 542,8 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,1 трлн рублей. В количественном выражении это на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.