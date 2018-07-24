Банки выдали россиянам ипотечные кредиты на 1,1 триллиона рублей с начала года

За 5 месяцев 2018 года банки выдали гражданам 542,8 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,1 трлн рублей. В количественном выражении это на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



В денежном выражении рост составил 73%, передают «Ведомости» со ссылкой на данные компании «Дом.рф». По предварительной оценке, за полгода россияне набрали ипотечных кредитов более чем на 1,3 млрд рублей.

Отмечается, что рост востребованности ипотеки объясняется снижением ставок по этому виду кредитов. В мае средневзвешенная ставка выдачи составила 9,56%, что меньше на 1,77 п. п. к маю 2017 года, в том числе по кредитам на новостройки — 9,39% (-1,52 п. п.), а на приобретение готового жилья на вторичном рынке — 9,63% (-1,93 п. п.).

Ранее сообщалось, что в России увеличился спрос на потребительские кредиты.