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Porsсhe представила тизер-ролик обновленного кроссовера Macan

03:33, 26.07.2018
Porsсhe представила тизер-ролик обновленного кроссовера Macan
Фото: commons.wikimedia.org / Александр Прево

Немецкая компания Porsсhe представила обновленный кроссовер Macan. Характеристики и цена автомобиля пока не разглашаются.

Тизер кроссовера Porsсhe разместила в Youtube.

Автомобиль получил бирюзовый цвет и некоторые изменения в дизайне по сравнению с оригинальной версией. В салоне машин появилась цифровая приборная панель с сенсорным экраном и спортивный руль.

На прошлой неделе концерн АвтоВАЗ представил обновленную Lada Granta (седан). Официальная премьера автомобиля состоится в конце августа 2018 года на Московском международном автосалоне.

ПромышленностьМашиностроение
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