Porsсhe представила тизер-ролик обновленного кроссовера Macan

Немецкая компания Porsсhe представила обновленный кроссовер Macan. Характеристики и цена автомобиля пока не разглашаются.

Тизер кроссовера Porsсhe разместила в Youtube.

Автомобиль получил бирюзовый цвет и некоторые изменения в дизайне по сравнению с оригинальной версией. В салоне машин появилась цифровая приборная панель с сенсорным экраном и спортивный руль.



На прошлой неделе концерн АвтоВАЗ представил обновленную Lada Granta (седан). Официальная премьера автомобиля состоится в конце августа 2018 года на Московском международном автосалоне.