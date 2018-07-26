Porsсhe представила тизер-ролик обновленного кроссовера Macan
Немецкая компания Porsсhe представила обновленный кроссовер Macan. Характеристики и цена автомобиля пока не разглашаются.
Тизер кроссовера Porsсhe разместила в Youtube.
Автомобиль получил бирюзовый цвет и некоторые изменения в дизайне по сравнению с оригинальной версией. В салоне машин появилась цифровая приборная панель с сенсорным экраном и спортивный руль.
На прошлой неделе концерн АвтоВАЗ представил обновленную Lada Granta (седан). Официальная премьера автомобиля состоится в конце августа 2018 года на Московском международном автосалоне.ПромышленностьМашиностроение
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