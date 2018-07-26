Лучшим островом в мире, по мнению туристов, стала Ява в Индонезии

Остров Ява в Индонезии признан лучшим в мире по результатами опроса туристов, результаты которого приводит Travel & Leisure.

Вторую и третью строчку заняли индонезийские острова Бали и Ломбок. В пятерку попали Мальдивы и Уаихеке из Новой Зеландии.

В топ-15 также вошли Палаван (Филиппины), Маврикий (Республика Маврикий), Себу (Филиппины), Парос (Греция), Тасмания (Австралия), Галапагосские острова (Эквадор), острова Кука, Оркнейские острова (Шотландия), Мауи (Гавайи) и Азорские острова (Португалия), сообщается на сайте издания.

Ранее Таиланд возглавил рейтинг самых опасных стран для туристов.