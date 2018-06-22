Таиланд возглавил рейтинг самых опасных стран для туристов

Исследование страховых случаев выявило самые опасные туристические направления в мире.



По данным британской страховой компании Endsleigh Insurance Services, 23% страховых случаев в 2017 году произошли в Таиланде. Второе и третье места разделили Чили и США. На каждую из этих стран пришлось по 15% страховых случаев. На Испанию, Германию, Непал и Перу – по 8%. Далее следует Франция (7%) и Багамские острова и Бразилия (по 4%), передает «РИА Новости».

Отмечается, что 71% всех страховых расходов в путешествиях связаны с оказанием экстренной медпомощи за границей. При этом средний размер выплат составил 1,3 миллиона фунтов стерлингов.