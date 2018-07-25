Комитет Госдумы по культуре возглавила Елена Ямпольская

Председателем комитета Госдумы по культуре стала главный редактор газеты «Культура» и член высшего совета «Единой России» Елена Ямпольская.

В качестве возможных претендентов на этот пост называли Александра Хинштейна и советника спикера Госдумы на общественных началах Евгения Примакова. Ранее комитет возглавлял Станислав Говорухин, скончавшийся 14 июня после тяжелой болезни.

Напомним, назначение Ямпольской в комитет по культуре освободит должность первого зампреда в комитете по информационной политике от «Единой России».

Добавим, что ранее руководство нижней палаты решило не назначать главу комитета в течение 40 дней после смерти режиссера Станислава Говорухина.

