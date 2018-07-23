Новым председателем комитета по культуре может стать Елена Ямпольская

Депутат «Единой России» Елена Ямпольская может возглавить комитет по культуре до конца сессии Госдумы РФ, которое состоится 27 июля. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По информации собеседников из нижней палаты, Елена Ямпольская может провести его первое ознакомительное заседание уже в эту среду.

Отмечается, что Ямпольская входит в президентский Совет по культуре и возглавляет редколлегию газеты «Культура». В Думу она избралась в сентябре 2016 года и стала соавтором пяти законопроектов, один из которых имеет отношение к работе учреждений культуры.

Назначение Ямпольской в комитет по культуре освободит должность первого зампреда в комитете по информационной политике от «Единой России». Источники "Коммерсанта" в качестве возможных претендентов на этот пост называют Александра Хинштейна и советника спикера Госдумы на общественных началах Евгения Примакова.



Добавим, что ранее руководство нижней палаты решилоне назначать главу комитета в течение 40 дней после смерти режиссера Станислава Говорухина.