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На проведение праздника в честь Дня Татарстана и Казани потратят 10 млн рублей

15:34, 25.07.2018
На проведение праздника в честь Дня Татарстана и Казани потратят 10 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Исполнительного комитета муниципального образования Казани» опубликовало тендер на проведение праздника в честь Дня Татарстана и города Казани.

На праздничный салют, оформление места празднования, печатную продукцию, рекламную кампанию, оборудование, организацию праздника и другое планируется потратить 10 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Отмечается, что деньги будут выделены из бюджета Казани.

Напомним, Минкультуры готовится к проведению Казанского международного фестиваля мусульманского кино. На эти цели ведомство собирается выделить 9 млн рублей.

ОбществоКультураВласть Татарстан
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