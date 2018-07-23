Госзакупки: уборка в «Казань Арене», пивные траты «Татспиртпрома» и судно на воздушной подушке

Обзор наиболее интересных тендеров в Татарстане по версии «Реального времени»

Фото: Олег Тихонов

1. Большие кеги и регистрация водки в Таиланде для «Татспиртпрома»

«Татспиртпром» на неделе обнародовал одну из крупнейших закупок недели. Алкогольный производитель, лишь в прошлом году уступивший 1-е место по производству водки, собирается закупить пластиковые емкости — ПЭТ-кеги — объемом по 30 литров на общую сумму в 800 млн рублей. Такая информация появилась 16 июля, заявки будут приниматься до 24 июля. Рассматриваться они будут 25 июля, а итоги подведут 27 июля.

Всего «Татспиртпрому» понадобится 4 млн штук ПЭТ-кегов. Стоимость каждого, соответственно, составит 200 рублей. Первая партия должна быть поставлена в течение 10 дней после подписания контракта в Казань, на улицу Техническую и в Чистополь, где находится пивоваренный завод «Белый Кремль».

Также на неделе «Татспиртпром» объявил и о еще об одной интересной закупке. Речь идет о праве заключения договора на оказание услуг по организации регистрации своей продукции на территории Таиланда. На эти цели компания готова потратить 14 тысяч долларов. Исполнителем выступит Litaya Company Limited. Всего должны быть зарегистрированы четыре вида продукции — все касаются водки — «Русская валюта Platinum» в объемах 0,375 и 0,7 литров, «Ханская Sneg Edition» в сувенирной коробке и «Tundra Authentic» в объемах по 0,7 литров.

Должна быть отремонтирована кровля на Благовещенском соборе. Фото Романа Хасаева



2. Ремонт в кремле на 140 миллионов

Главный строительный заказчик региона — ГИСУ — собирается потратить 140 млн рублей на реставрацию объектов на территории Казанского кремля. Тендер появился на портале госзакупок 13 июля, заявки будут приниматься до 30 июля. Аукцион состоится 2 августа. Работы будут профинансированы из бюджета Татарстана.

Из дефектной ведомости можно узнать, что ремонт коснется 10 объектов. В частности, должна быть отремонтирована кровля (на Благовещенском соборе, Юнкерском училище, Спасо-Преображенском соборе, Манеже, Южном ризалите и здании резиденции президента), оконные проемы и перегородки, входные группы, двери и слаботочные сети, сети инженерно-технического обеспечения, наружные сети, фасад, а также отреставрированы отдельные участки живописи. Напомним, президент Татарстана обсуждал реставрацию в Казанском кремле месяц назад с министром культуры России Владимиром Мединским.

3. На дорогу к Сабантую — 95 миллионов

Другое ключевое ведомство Татарстана, на этот раз связанное со строительством дорог, — «Главтатдортранс» — собирается направить 95 млн рублей на ремонт подъездных дорог и территории, прилегающей к площадке проведения праздника Сабантуй у озера Лебяжье. Данные о закупке были обнародованы 18 июля, а заявки принимаются до 3 августа. Аукцион состоится 6 августа.

Из технического задания можно узнать, что ремонт коснется 5,6 километра дорог. Работы, которые будут оплачены из бюджета Татарстана, должны быть завершены до 15 ноября 2018 года. Довольно странная дата, учитывая, что Сабантуй традиционно празднуется далеко не в ноябре. Тем не менее, возможно, речь идет о подготовке площадки к празднику в следующем году. Гарантия на верхний слой асфальта составит 4 года.

Агентство инвестиционного развития Татарстана собирается провести саммит, связанный с развитием университетов. Фото Максима Платонова

4. Университетам Татарстана повысят внимание за 26 миллионов

Тем временем Агентство инвестиционного развития Татарстана собирается провести саммит, связанный с развитием университетов. На эти цели ведомство планирует потратить 26 млн рублей. О закупке стало известно 17 июля, заявки будут приниматься до 2 августа, а аукцион состоится 6 августа.

Саммит должен проводиться в течение 60 дней с момента заключения контракта, но не позднее конца 2018 года. Основными задачами мероприятия значится обсуждение планов по развитию ведущих университетов Татарстана как катализаторов экономического роста, привлечение внимание к возможностям сотрудничества с ведущими университетами и академическими учреждениями Татарстана, повышение внимания к университетам Татарстана со стороны иностранных абитуриентов. Длительность саммита должна быть рассчитана на 3 дня, в нем примут участие не менее семи спикеров из ведущих университетов мира.

5. Три года информирования о жизни газовиков в татарстанском издании

Местное подразделение газового монополиста — ООО «Газпром Трансгаз Казань» — выделит 13 млн рублей на 3 года изготовления корпоративной газеты «Жизнь газовиков». Тендер о финансировании был объявлен 18 июля. Заявки будут приниматься 3 недели — до 9 августа, а рассматриваться — через полтора месяца, 31 августа.

Газета должна выпускаться для информирования населения о деятельности компании «Газпром трансгаз Казань» и поддержания имиджа ПАО «Газпром». Издание должно представлять собой четырехполосный вкладыш формата А3 в основную газету в количестве 12 номеров. У редакции должны быть русскоязычные и татароязычные журналисты, основное издание должно распространяться по подписке, распространять общественно-политическую информацию, не быть рекламным. Вкладыш должен выпускаться ежемесячно тиражом не менее 10 тысяч экземпляров. Судя по тому, что стоимость распространения вкладыша составляет около 360 тысяч рублей — речь идет о 36 выпусках вкладыша.

Министерство культуры готовится к проведению Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Фото Максима Платонова

6. На Казанский международный фестиваль мусульманского кино потратят 9 миллионов

Министерство культуры готовится к проведению Казанского международного фестиваля мусульманского кино. На эти цели ведомство собирается выделить 9 млн рублей. Закупка пройдет в формате электронного аукциона — заявки на участие в конкурсе принимаются с 16 июля по 1 августа, а аукцион состоится 6 августа.

Сам ежегодный фестиваль пройдет с 4 по 10 сентября 2018 года. Целью его заявляется обмен опытом деятелей культуры и искусства России, стран ближнего и дальнего зарубежья, показ творческих достижений кинематографистов, создающих фильмы, популяризирующие общечеловеческие духовно-нравственные и культурные ценности, а также создание объективного представления в российском и мировом сообществе об исламе и мусульманах. В программу фестиваля отбираются, как указано в техзадании, лучшие фильмы отечественного и мирового кинематографа, призывающие к добру, миру и справедливости вне зависимости от вероисповедания автора.

Помимо киносеансов в рамках фестиваля будут проходить творческие встречи с деятелями киноискусства, мастер-классы и мусульманские модные показы. Ведущими фестиваля должны быть одна звезда российского шоу-бизнеса и один артист оригинального жанра из Татарстана. Напомним, недавно в редакции «Реального времени» на онлайн-конференции побывала директор Казанского международного фестиваля мусульманского кино Миляуша Айтуганова.

7. Судно на воздушной подушке для МЧС

МЧС Татарстана собирается обновить свой флот. На неделе ведомство сообщило через портал госзакупок, что собирается купить судно на воздушной подушке за 5,2 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 31 июля, а аукцион состоится 6 августа.

Судно на воздушной подушке должно быть поставлено в течение 100 календарных дней с момента заключения госконтракта в Казань, на Кировскую дамбу. Судно должно быть новым, предназначенным для круглогодичного проведения спасательных работ, передвигаясь по воде, снегу, песку, торосам, рекам в период образования ледового покрытия и ледохода, а также по мелководью, заболоченным участкам и каменистым берегам. Пассажировместимость должна составить не менее 11 человек. Максимальная скорость хода по воде — 70 км/ч, дальность хода — не менее 300 километров. Корпус судна должен быть изготовлен из полиэфирного стеклопластика, армированного металлом. Воздушный винт-вентилятор должен работать на движение судна и создание давления в воздушной подушке одновременно.

Зеленодольский завод имени Горького, недавно сдавший первый серийный сторожевой корабль проекта «Петропавловск-Камчатский» собирается участвовать в выставке. Фото Камиля Исмаилова

8. Завод имени Горького прорекламирует себя в Подмосковье за 4,5 миллиона

Зеленодольский завод имени Горького, недавно сдавший первый серийный сторожевой корабль проекта «Петропавловск-Камчатский» собирается участвовать в выставке. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок 19 июля. Предприятие собирается заплатить 4,5 млн за дизайн-проект выставочной экспозиции и застройку выставочной площадки предприятия на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018». Предложения будут приниматься до 23 июля, а итоги подведут 25 июля.

Из технического задания можно узнать, что форум пройдет в Одинцовском районе Московской области с 21 по 26 августа 2018 года. Площадь стенда составит 72 кв. м, на нем должны быть размещены логотипы завода, СК «Ак Барс» и ХК «Ак Барс». Стенд должен быть разделен на два сектора — военное кораблестроение и гражданская продукция. Будут размещены семь моделей военных кораблей и две модели гражданских кораблей. Также должна быть переговорная зона на десять человек.

9. Почти 4 миллиона на уборку «Казань Арены» к трем матчам

АО «Казань Арена» собирается заплатить 3,7 млн рублей за оказание услуг по профессиональной комплексной уборке на период проведения матчей. Соответствующая информация была обнародована 13 июля, заявки принимались до 18 июля, а итоги подводились 19 июля. Информация о тендере, впрочем, сейчас исчезла с портала госзакупок.

В соответствии с документацией, уборка должна проводиться в день до матча, в день матча и на следующий после матча день. Закупка касается трех матчей — 29 июля с «Краснодаром», 12 августа — с «Зенитом», 25 августа — с «ЦСКА». В день проведения матча, например, должны проводиться удаление загрязнений со стен, механизированная уборка твердых полов, ручная влажная уборка полов, комплексная уборка скайбоксов и vip-лестниц, входных групп, туалетов и другие работы.

«Казань Арена» собирается заплатить 3,7 млн рублей за оказание услуг по профессиональной комплексной уборке на период проведения матчей. Фото Максима Платонова

10. Полеты над городом для «Казанской ярмарки»

«Казанская ярмарка» собирается организовать полеты над Казанью. Соответствующая госзакупка появилась 15 июля. Предприятие готово заплатить 1,33 млн за полеты самолетов в летной программе авиационного праздника «Я выбираю небо!», который состоится 10 августа.

Подрядчик должен будет организовать демонстрационное выступление пилотажной группы в составе пяти самолетов Л-39. Речь, судя по всему, идет о чешском учебно-боевом самолете Aero L-39 Albatros, производившемся с 1970 по 1999 годы.

Должны быть подготовлены три варианта выступлений одинаковой продолжительности, в зависимости от погодных условий. При первом, основном, варианте полеты будут проводиться при нижней границе облаков не менее 1300 метров и видимости не менее 6 км. При втором варианте облака будут не ниже 800 метров, а видимость — не менее 4 км. Наконец, при наиболее пессимистичном варианте облака будут не ниже 400 метров, а видимость — не менее 3 км. Летный и технический персонал должен составить 19 человек.