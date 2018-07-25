Еврокомиссия может ввести пошлины на американские товары на 20 миллиардов долларов

Еврокомиссия готова ввести пошлины на американские товары на сумму 20 млрд долларов, если Вашингтон наложит пошлины на импортные автомобили. Об этом сообщила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.



«Мы надеемся, что до этого не дойдет, и мы сможем найти решение. Если нет, Еврокомиссия готовит достаточно длинный список большого количества американских товаров. Это будет около 20 миллиардов долларов», — приводит «Прайм» слова Мальмстрем.

Напомним, что в марте президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в отношении продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности в размере 25% и 10% соответственно. Еврокомиссия в ответ на это утвердила дополнительные пошлины на импорт из США в страны ЕС.

