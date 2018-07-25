У футбольного клуба «Звезда» нет задач на предстоящий сезон

Фото: пресс-служба ФК «Звезда»

Руководство нового пермского футбольного клуба «Звезда» рассказало о планах на свой первый сезон в ПФЛ.

Как отметил главный тренер Константин Парамонов, о завоевании каких-то конкретных мест в лиги речи не идет. По его словам, нужно «просто играть и выигрывать», так как команда существует всего месяц, передает «Коммерсант».

Напомним, новая команда была создана краевым правительством в начале этого лета. Таким образом власти планируют возродить клуб «Звезда», существовавший в регионе с 1932 по 1996 годы. Начальником команды назначен Валерий Волошин — последний руководитель футбольной «Звезды», ликвидированной 22 года назад.

Главным тренером клуба стал бывший игрок «Амкара» Константин Парамонов, старшим тренером — еще один экс-амкаровец Алексей Попов. Бюджет клуба составит 45 млн рублей.



Ранее в Перми футбольный клуб «Амкар» прекратил свое существование из-за финансовых трудностей.