Противницу обязательного изучения татарского языка отправят в психбольницу на обследование

Заключенную под стражу в СИЗО противницу обязательного изучения татарского языка в школах Татарстана Ольгу Зиятдинову направят в московскую психиатрическую клинику имени Сербского на обследование.



Как сообщили «Реальному времени», Зиятдинова 30 дней держала голодовку.

При этом 26 июля Советский райсуд Казани рассмотрит ходатайство заключенной и ее адвоката о прекращении уголовного дела по ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Ранее Вахитовский районный суд Казани вынес решение по делу Зиятдиновой, которая требовала с Министерства образования РТ 2,75 млн рублей за моральный и материальный ущерб из-за преподавания ее ребенку татарского языка в школе.

Напомним, сегодня депутаты Госдумы окончательно приняли закон о добровольном изучении родных языков в школах. Главной идеей документа было включение русского языка в число родных.