В Самаре пойман мужчина, подозреваемый в убийстве 7-летней девочки

В Самаре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 7-летней девочки.

По данным следствия, 21 июля утром в городе было обнаружено тело ребенка с признаками удушения и травмой головы. В течение трех суток силовики опрашивали очевидцев и свидетелей, были отсмотрены видеозаписи с 20 уличных камер.

Вскоре был задержан 23-летний местный житель, проживающий в соседнем доме от потерпевшей. В ходе допроса он признался, что изнасиловал, а потом убил девочку. Тело спрятал на заброшенном стадионе, рассказали в региональном СУ СКР.

На данный момент решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражей. В расследовании всех обстоятельств смерти девочки следователям помогают самарские полицейские.

Напомним, ранее ФСБ задержала в Уфе восьмерых подозреваемых в убийстве топ-менеджера УМПО.