Отчисления застройщиков в Фонд дольщиков могут вырасти — Минстрой

Застройщикам могут увеличить размер отчислений в Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Рост взносов станет «серьезным стимулом» для перехода застройщиков на работу с использованием счетов эскроу.



«Отчисления в фонд сегодня — это 1,2% с каждого договора долевого участия, и если мы двигаемся дальше — мы уже об этом говорили — обсуждается вопрос о том, что отчисления в компенсационный фонд будут увеличены, застройщики понесут дополнительные затраты», — цитирует ТАСС Якушева.

При этом застройщиков освободят от уплаты взносов в фонд в случае, если они перейдут на работу со счетами эскроу. Напомним, переход к новой системе финансирования жилищного строительства станет обязательным с 1 июля 2019 года.

Напомним, с 1 июля 2018 года начал действовать закон, который должен усилить защиту прав дольщиков. Так, застройщики теряют право напрямую привлекать деньги дольщиков с 1 июля 2019 года. Подробности — в материале «Реального времени».