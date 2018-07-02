Квартиру — вперед: как татарстанские застройщики готовятся работать без денег дольщиков

«Блэкаут» на рынке жилья откладывается на два месяца: застройщикам дали отсрочку для адаптации к работе с банками

Фото: Василя Ширшова

С 1 июля в России должен был стартовать переходный период кампании по отмене долевого строительства. Новшества ФЗ-214 предполагают, что застройщики больше не будут продавать дома на стадии котлована, а деньги дольщиков смогут получить только через банк после сдачи дома — так в правительстве надеются защитить права граждан. Однако президент Владимир Путин пока не подписал поправки в закон, сообщил сегодня журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Что вызвало задержку, как девелоперы готовятся к часу икс и каких перемен ждать на рынке жилья — подробнее в материале «Реального времени».

Утром — квартира, вечером — деньги

С 1 июля в России планировали ужесточить требования к застройщикам. В основном они касаются финансовой стороны бизнеса. Девелоперы больше не смогут строить дома на деньги дольщиков напрямую: средства должны перечисляться на расчетный счет застройщика в уполномоченном банке — всего их 25, перечень утверждает ЦБ. Однако законопроект, который уже приняла Дума и одобрил Совфед, пока не подписан президентом, сообщил сегодня Дмитрий Песков. Так что застройщики получили небольшую отсрочку.

Новая схема предполагает продажу квадратных метров через банковское сопровождение или счета эскроу — год с ними можно работать добровольно, а с 1 июля 2019 года они станут обязательными. По первому варианту застройщик обязан открыть на каждый возводимый дом отдельный спецсчет — это касается всех новостроек, разрешение на которые выдано после означенного часа икс. Сам документ получить стало сложнее — вводится принцип «один застройщик — одно разрешение». Девелопер и генподрядчик должны вести все расчеты в одном и том же уполномоченном банке.

По второму варианту продажи жилья с использованием эскроу-счетов предполагается новая форма договора долевого участия (ДДУ). Дольщик платит не напрямую застройщику, а на специальный счет в банке (эскроу-счет — одна из разновидностей спецсчета). Девелопер не сможет получить деньги граждан так, как сейчас — уже на стадии котлована, а только после сдачи всего дома. Таким образом, стройку придется вести на свои средства или брать кредит.

Не секрет, что россияне предпочитают покупать жилье на уровне свай — так можно сэкономить до 30—40% от стоимости готовой квартиры. Застройщикам это тоже было выгодно — деньги дольщиков доставались им бесплатно, в отличие от банковских займов. Однако чтобы защитить граждан от проблем обманутых дольщиков, все риски решили возложить на банки.

— Понятно, что законодатель борется с тем, что не работает действующий механизм страхования строек, потому что там можно только часть получить, и непонятно когда. Соответственно, эскроу-счета — вроде бы хорошая тема, потому что дольщики хотя бы гарантированно свои деньги вернут. Сейчас застройщик уже может привлекать деньги через эскроу-счета. Физическое лицо идет в банк, открывает этот счет. У него деньги гарантированно замораживаются, пока застройщик не завершит строительство, — поясняет руководитель практики недвижимости «СтройКапиталКонсалтинг» Светлана Кавиева.

Если кредитная организация лопнет, покупатель квартиры получит компенсацию за счет фонда страхования вкладов — до 10 млн руб. (в отличие от 1,4 млн руб. по вкладам).

Среди других ограничений — застройщики обязаны создавать под каждую стройку отдельное юрлицо, иметь не менее чем трехлетний опыт строительства многоквартирных домов общей площадью не менее 10 000 кв. м, не должны иметь кредитной нагрузки, не связанной со строительством. Приступить к стройке можно, только обеспечив не меньше 10% собственных или 40% кредитных средств.

Что нам стоит дом построить по новым требованиям?

По данным «Ведомостей», ряд российских девелоперов уже отреагировали на новшества повышением стоимости жилья с 1 июля от 1% до 5%. Это компании ГК «Гранель», Level Group, ГК ПИК, «Лидер инвеста» (входит в АФК «Система»), ГК «Основа» и другие. Татарстанские застройщики утверждают, что пока продают квартиры по старым ценам, но предупреждают, что подорожания квадратных метров не избежать. Параллельно готовятся к работе с банками.

— Мы прорабатываем вопрос со Сбербанком. В общем-то пока никто другой не делает предложений. Все другие банки только рассматривают такую возможность. Это что касается спецсчетов, но ими же новшества не ограничиваются. Сейчас нам дано 2 месяца на подготовку — на открытие специализированных расчетных счетов. Будет банковское сопровождение, основные счета у нас в Сбербанке. Кроме самого закона нужно сформировать еще подзаконные акты, которые будут регламентировать всю эту деятельность. На данный момент они не сформированы. Естественно, что формирование этих подзаконных актов возможно только после принятия основного закона. Ну вот на это, наверное, правительство и берет эти два месяца, чтобы разъяснить нам, как работать, как трактовать те или иные положения закона, — полагает коммерческий директор компании «Домкор» Юрий Мочалин.

— Дело в том, что у нас очень много действующих разрешений на строительство получено. У нас запас на несколько лет вперед. То есть мы пока по этой схеме не работаем. Но подготовка к этой работе активно ведется уже полгода, у нас работает отдельная служба. Они очень плотно взаимодействуют с органами власти по этому вопросу. Переговоры ведутся с банками, просто на данный момент переходить на эту систему нам нет необходимости, — добавил заместитель генерального директор «#СуварСтроит» Максим Николаев.

На каждую новостройку будет отдельный счет в банке, и банк должен контролировать использование денежных средств по назначению. «По сути, это создание отдельных служб производственных, которые будут контролировать выполнение работ и т. д. Какие-то выезды контрольные, я думаю, будут осуществляться», — добавил собеседник издания и продолжил:

— На самом деле, закон создан для того, чтобы создать определенные сложности для реализации квартир на этапе строительства, и соответственно, я думаю, крупные игроки рассматривают возможность ухода от данного ига и реализации готового жилья, потому что в общем здесь и удорожание, и себестоимость растет, если идти именно по этому пути.

Ряд экспертов уже предрекали, что цены на жилье из-за отмены «долевки» возрастут на 20—30%. Себестоимость вырастет в тех же пределах. «Я думаю, да, это опять же стоимость проектного финансирования, которое придется применять, стоимость денег банка, обслуживание эскроу-счета и все другие новшества, которые могут быть скрыты, но заставляют застройщика нести дополнительные расходы. Это огромнейший объем работы. То есть застройщик должен соответствовать всем требованиям. Опять же определенные рабочие руки, которые нужно оплачивать. В среднем, я думаю, что рост себестоимости стройки составит около 15%», — считает Мочалин.

Дольщики превращаются… во вкладчиков

По сути, оплачивая квартиру через банк, дольщик превращается во вкладчика. По словам девелоперов, на каждый отдельный объект Сбербанк выставляет разные условия по кредитованию.

— Дом рассматривают на предмет его ликвидности и реализации. То есть рассматривается глубоко: сколько он будет продаваться, сколько строиться, за какие деньги и как будет реализовываться. Оценят, насколько востребовано жилье на этом рынке. Банк достаточно серьезно подходит к этому вопросу, в данном случае Сбербанк. Все-таки они считают, что, наверное, где-то и справедливо, что деятельность застройщика наиболее рисковый для них портфель, поэтому они оценивают риски достаточно глубоко. Исходя из этого и будет формироваться процентная ставка. Но, наверное, она будет не меньше 15%, — добавил Юрий Мочалин.

— Это стопроцентное удорожание на рынке жилья. Почему? Потому что сейчас все будут строить в основном на кредитные деньги. Кредитные проценты — то, что ляжет в основу удорожания жилья для дольщиков. Один из застройщиков сказал, что, с одной стороны, эти изменения дают возможность гарантированно получить деньги, если будет банкротство застройщика, но при этом они убивают само понятие долевого строительства и возможность дольщиков с самого начала финансировать стройку и, соответственно, получать хоть какую-то выгоду. Еще одна сложность — столько кредитов банки попросту не дадут, они не смогут закредитовать на такие объемы всех девелоперов, поэтому объемы ввода жилья у всех уменьшатся, — добавляет руководитель практики недвижимости «СтройКапиталКонсалтинг» Светлана Кавиева.

В пресс-службе ВТБ касательно работы с застройщиками по новым правилам ФЗ-214 сообщили следующее: «Правки, расширяющие требования к банковскому сопровождению при работе с застройщиками, были приняты 25 июня. В настоящий момент мы активно готовимся к введению эскроу-счетов и банковского сопровождению при строительстве жилья, в том числе ожидаем методических указаний по порядку проверки банком застройщиков и разъяснений по специфике банковского сопровождения проектов с разрешением на строительство, полученным до 1 июля 2018 года».



По мнению ряда экспертов, новые правила могут затормозить темпы строительства и привести к резкому росту цен на жилье. Не говоря уже о том, что с рынка могут уйти небольшие строительные компании.

Анатолий Баталин коммерческий директор ГК «Садовое кольцо» Эскроу-счета пока останутся большой редкостью. Масса застройщиков сыграли на опережение и успели получить разрешение на строительство до 1 июля 2018.года. Наша компания в том числе. А строительство каждого комплекса занимает от полутора до пяти-шести лет.

Насколько новшества удорожат себестоимость строительства? Давайте посчитаем. Например, сегодня ставка по проектному финансированию — более 10%, закладываем ее в финансовую модель проекта: 25% собственных средств и 75% средств банка + 10% годовых = увеличение себестоимости проекта на 15-20%. Естественно, что мы корректируем цены в наших проектах по мере готовности объектов — чем выше степень готовности, тем больше стоимость. [О готовности банков контролировать стройки] У нас далеко не все банки умеют работать даже с ипотечным кредитованием. Что говорить о проектном финансировании. С проектным финансированием успешно работают в Сбербанке и — в меньшей степени — в ВТБ. В других банках институт проектного финансирования практически отсутствует как класс. Сколько времени потребуется другим банкам, чтобы создать у себя соответствующие структуры для работы с проектным финансированием? Где им набрать штат специалистов? Вопросов больше, чем ответов. [Оценка новшеств в целом для застройщиков] В нашей профессиональной среде начнутся колоссальные изменения. В первую очередь в подходе к проекту, его себестоимости. И в ближайшее время, два-три года, мы увидим, кто выживет на таком рынке. Для среднего застройщика наступают новые интересные времена. Для крупного — наступают сложные времена. А для мелкого застройщика, у которого на сегодняшний день наработаны средства, наступают легкие времена. Конкуренции будет меньше!