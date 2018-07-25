Трамп предложил Евросоюзу взаимный отказ от пошлин

Президент США Дональд Трамп предложил ЕС одновременно отказаться от таможенных пошлин, барьеров и субсидий.

«Европейский союз завтра приедет в Вашингтон, чтобы обсудить сделку по торговле. У меня есть идея для них. И США, и ЕС отменяют все пошлины, барьеры и субсидии!» — написал американский лидер на своей странице в Twitter.

По мнению президента США, такие меры приведут к «свободному рынку и справедливой торговле».



«Надеюсь, что они это сделают. Мы готовы, но они не согласятся», — написал Трамп.



Напомним, что в марте президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в отношении продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности в размере 25% и 10% соответственно. Еврокомиссия в ответ на это утвердила дополнительные пошлины на импорт из США в страны ЕС.

