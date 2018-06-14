Россия завершит производство С-400 для Турции в мае 2019 года — СМИ
Предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ в мае 2019 года должны завершить производство зенитных ракетных систем С-400 для поставок в Турцию.
«Исполнители заказа получили указание закончить производство техники в мае 2019 года, чтобы начать ее поставку Турции в июле», — рассказал источник ТАСС.
В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России и «Рособоронэкспорте» эту информацию комментировать отказались.
Ранее глава Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что страна будет закупать российские С-400, несмотря на возможные санкции США. Россия получит за поставку ракетных комплексов более $2 млрд.ПромышленностьОПК
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