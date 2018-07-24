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Алина Загитова номинирована на звание «Спортсменка года» по версии Women’s sports foundation

20:48, 24.07.2018

Олимпийская чемпионка по фигурному катании Алина Загитова номинирована на звание спортсменки года по версии Women's sports foundation (WSF), благотворительной организации, цель которой — вовлечение женщин в спорт.

Среди номинантов значатся биатлонистка Лаура Дальмайер из Германии, а также американки Хлоя Ким и Бренне Хакаби (сноуборд), Шалан Флэнаган (легкая атлетика), Оксана Мастерс (лыжи), Микаэла Шиффрин (горные лыжи), Ханна Робертс (велоспорт), Симоне Мануэль (плавание) и чемпионка мира по боксу Кларесса Шилдс.

Отметим, что проголосовать за Загитову может каждый желающий.

Победительница номинации будет определена 17 октября в Нью-Йорке.

Спорт УдмуртияТатарстан
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