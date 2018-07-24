Алина Загитова номинирована на звание «Спортсменка года» по версии Women’s sports foundation

Олимпийская чемпионка по фигурному катании Алина Загитова номинирована на звание спортсменки года по версии Women's sports foundation (WSF), благотворительной организации, цель которой — вовлечение женщин в спорт.

Среди номинантов значатся биатлонистка Лаура Дальмайер из Германии, а также американки Хлоя Ким и Бренне Хакаби (сноуборд), Шалан Флэнаган (легкая атлетика), Оксана Мастерс (лыжи), Микаэла Шиффрин (горные лыжи), Ханна Робертс (велоспорт), Симоне Мануэль (плавание) и чемпионка мира по боксу Кларесса Шилдс.

Отметим, что проголосовать за Загитову может каждый желающий.

Победительница номинации будет определена 17 октября в Нью-Йорке.