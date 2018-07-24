В России могут ввести уголовную ответственность за бегство с места аварии

Министерство внутренних дел России предлагает ввести наказание для водителей, скрывшихся с места серьезной аварии.



Проект закона предлагает дополнить части 2, 4 и 6 ст. 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») словами «или скрывшимся с места его совершения», передает «Коммерсант». В этих частях речь идет об ответственности пьяных водителей за ДТП, в результате которого пострадали или погибли люди.

Ранее МВД РФ разработало законопроект, согласно которому иностранные квалифицированные специалисты смогут получать российское гражданство по упрощенной процедуре. Для этого они должны будут проработать в России не меньше года.