Израиль сбил сирийский военный самолет

Израильские военные сбили самолет «Сухой», который зашел в воздушное пространство страны. Самолет принадлежал ВВС Сирии. Об этом сообщает Армия обороны Израиля.



Самолет углубился в воздушное пространство Израиля на 2 км, передает «Коммерсант» со ссылкой на Армию обороны Израиля.

Отмечается, что израильские военные выпустили в судно две зенитные ракеты Patriot. Сведений о пилоте нет.

Ранее на границе и в населенных пунктах Израиля сработали сирены воздушной тревоги из-за возможного обстрела со стороны Сирии. 9 июля системы сирийских ПВО подбили израильский военный самолет, атаковавший авиабазу Тифор (Т-4) в провинции Хомс.